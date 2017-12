Gemeenteraad geeft zonnepanelenpark Oldeberkoop nog een kans

Wethouder Henk van de Boer zet zich persoonlijk in om het vertrouwen te krijgen bij omwonenden voor een zonnepanelenpark in Oldeberkoop. Deze mensen werden eerder te weinig betrokken bij de plannen. Volgens de wethouder is er nog tijd om alle bezwaren te bespreken. Met dat argument wist Van de Boer een meerderheid van de gemeenteraad zover te krijgen, dat ze instemden met de 'ontwerpverklaring van geen bedenking'. Dat betekent evenwel nog niet dat het park ook daadwerkelijk in Oldeberkoop komt.

It Fryske Gea, plaatselijk belang en meer dan de helft van de bewoners van bungalowpark 'Het Molenbosch' wijzen de locatie van het park af. Initiatiefnemer Johan ter Schuur heeft wel op tijd laten weten dat hij zonnepanelen wil plaatsen, maar de uitwerking van zijn plan kwam veel later. Volgens diverse raadsfracties was dat te laat en eenrichtingsverkeer. Ter Schuur zegt te willen luisteren naar de bezwaren. Ook wil hij zoeken naar oplossingen. Als het plan heel anders wordt, moet er volgens wethouder Van de Boer wel opnieuw naar worden gekeken.