Hollum niet blij met verhuisplannen supermarkt

In Hollum op Ameland is de buurt niet blij met de mogelijke verhuizing van supermarkt Coop van Douwe Bakker. De gemeente wil de winkel verhuizen naar het parkeerterrein aan de Jan Jacobsweg. Het vrijkomende terrein aan de O.P. Lapstraat willen ze opnieuw inrichten. De verhuizing zou het langslepende conflict tussen de winkelbaas en de gemeente moeten oplossen.

Ieuwe de Vries woont tegenover het parkeerterrein en hij is tegen het plan. Volgens hem zou de plek open moeten blijven en hoort de winkel in het dorp. Met bewoners bereidt hij acties voor en zegt bezwaren te schrijven en planschade in te dienen. Anderen noemen het plan logistiek idioot. Ook Dorpsbelang Hollum is unaniem tegen het plan omdat het parkeerterrein bij evenementen al krap is. Ook dorpsbelang zal actie ondernemen door raadsleden aan te spreken.

Ambtenaren bekijken of het plan in het bestemmingsplan past. Het uitgewerkte plan moet in februari in de raadscommissie worden behandeld.