Onrust in Tytsjerksteradiel over factuur van Vitens

De facturen van 100 euro per huishouding, die Vitens in Tytsjerksteradiel verstuurt, zijn prematuur. De zaak ligt nog bij de Hoge Raad. De rekeningen zijn voor belasting op drinkwater. Vitens heeft bovendien met het oog op de rechtszaak een tijdelijke ontheffing gekregen om de belasting over te dragen aan de gemeente. Dat zegt wethouder Geerling Schippers. In 2014 heeft een meerderheid van de gemeenteraad ingestemd met het heffen van belasting op drinkwaterleidingen, om extra inkomsten te krijgen. Waterbedrijf Vitens is het daar niet mee eens, maar berekent de belasting nu door aan de inwoners van de gemeente.

Nu de facturen worden verstuurd, ontstaat bij de bewoners steeds meer onrust. Ondertussen gaan in de gemeenteraad stemmen op om de inwoners voor de belastingen te compenseren. Onder andere bij de FNP, Geerlings eigen partij, leeft die gedachte. De wethouder is er niet enthousiast over en ontraadt een motie over dat onderwerp, als die er komt. De raadsvergadering is donderdagavond in Tytsjerksteradiel.

Ook in Achtkarspelen wordt belasting geheven op de leidingen van Vitens. Daar krijgen de burgers een heffing van 75 euro in de bus.