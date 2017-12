Commercieel manager Henk Bloemers verlaat SC Heerenveen

Commercieel manager Henk Bloemers vertrekt bij SC Heerenveen. Bloemers werkt nog maar anderhalf jaar bij de club. Hij zou het niet eens zijn met de leiding over het te volgen beleid. Bloemers zou onder een nieuwe commercieel manager moeten werken, en dat wilde hij niet. Bloemers werkte eerder voor De Graafschap als commercieel manager en algemeen directeur. Daarvoor werkte de Achterhoeker bij NEC in Nijmegen. Bloemers had in Heerenveen de opdracht om iets te doen aan de teruglopende sponsorinkomsten.