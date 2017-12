Zoektocht naar Remon Bruinsma gaat door

Het is woensdag de twintigste dag dat Remon Bruinsma uit De Westereen wordt vermist. Hij kwam niet thuis na een avond stappen in Leeuwarden. Ook vandaag wordt er met een speciaal team en een gespecialiseerde speurhond naar Remon gezocht. De politie vraagt ook de medewerking van de woonbootbewoners.

Volgens deskundigen kan het zijn dat, mocht Remon in het water zijn gevallen, hij binnenkort boven komt drijven. Dat zou best in de buurt van de woonboten in het centrum van de stad kunnen zijn. De politie vraagt de bewoners om extra attent te zijn.