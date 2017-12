Drugshuis is Blessum drie maanden dicht

Burgemeester Piersma van Menameradiel heeft woensdag in Blessum een huis voor drie maanden gesloten. In september heeft de politie de woning met garage doorzocht. Daarbij is een handelshoeveelheid drugs en diverse aan drugs gerelateerde goederen aangetroffen. Daarnaast werd op illegale wijze gebruik gemaakt van de stroomvoorziening. Dit zorgde voor een brandgevaarlijke situatie. Niet alleen voor de eigenaar, maar ook voor de direct omwonenden.

De sluiting moet bijdragen aan de vermindering van de drugscriminaliteit en daarmee aan de vergroting van de veiligheid en de leefbaarheid in de samenleving.