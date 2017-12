Tweede Kamer steunt verbreding sluis Kornwerderzand

De provincie is opgelucht over het besluit van de Tweede Kamer, die besloten heeft dat de regering met de regio moet optrekken om de verbreding van de sluis bij Kornwerderzand mogelijk te maken. Verbreding van de sluis is economisch van groot belang, omdat het het bedrijfsleven veel extra banen oplevert. Zo kunnen scheepswerven bijvoorbeeld grotere jachten bouwen.

Gedeputeerde Klaas Kielstra ziet het besluit ook als steunbetuiging om Europa te overtuigen om ook geld beschikbaar te stellen. De Europese Unie wees eerder een subsidie-aanvraag af. Kielstra zal in januari naar Brussel om hierover te praten.