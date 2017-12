Miljoenenverlies SC Heerenveen

SC Heerenveen is het afgelopen seizoen tegen een miljoenenverlies opgelopen. Over het seizoen 2016-2017 was het verlies bijna vier miljoen euro. Door een aantal transfers is het uiteindelijke verlies anderhalf miljoen euro. Dat is bijna één miljoen meer dan het jaar daarvoor. Toch is directeur Luuc Eisenga voorzichtig positief. Het verlies komt met name door teruglopende televisie-inkomsten (700.000 euro), minder inkomsten van de hoofdsponsor en de hogere loonkosten van de spelers. De transfers van Sam Larsson, Jeremiah St. Juste, Joost van Aken en Dennis Johnsen zitten hier nog niet bij.

Sponsorinkomsten

De sponsorinkomsten zijn volgens Eisenga voor het eerst in jaren weer gestegen. Volgend jaar verwacht hij dat de sponsorinkomsten met tien procent omhoog gaan. Die zullen dan uitkomen op net wat meer dan negen miljoen euro, denkt Eisenga. In de hoogtijdagen lagen de sponsorinkomsten op bijna zeventien miljoen euro. "Maar in die tijd leven we niet meer. Wel merk je dat de crisis voorbij is. Dat merken wij dan ook weer. Daarom zie ik dat het sponsorgeld een beetje in de plus komt."

Zwarte cijfers

Voor volgend seizoen denkt Eisenga dat zijn club zwarte cijfers kan schrijven. Dat heeft te maken met de transfergelden en de sponsorinkomsten. "Maar voor de toekomst moet je er van uitgaan dat we niet elk jaar zwarte cijfers gaan schrijven. Dat is in de toekomst niet meer realistisch. We gaan meer investeren in de jeugdopleiding, wat toch al onze levensader is. Maar verder zijn we veelal afhankelijk van de transferinkomsten." SC Heerenveen kan ook nog inkomsten krijgen uit transfers van oud-spelers. Zo speelt Bas Dost op dit moment bij Sporting Lissabon. Hij scoorde vorig seizoen 34 doelpunten. De kans is groot dat Dost een 'grote' transfer maakt. Daar profiteert SC Heerenveen ook weer van. Ook een mogelijke transfer van Ajax-speler Hakim Ziyech brengt geld in het laadje. Ziyech heeft zijn hele jeugdperioade by SC Heerenveen gespeeld.