Brandje in school De Bolder in Franeker

Kinderen van de school voor bijzonder onderwijs De Bolder in Franeker moesten woensdagmorgen de school verlaten vanwege brand. Een pan op het vuur was in brand gevlogen. Twee bedrijfshulpverleners wisten het vuur gauw onder controle te krijgen met een blusdeken, maar kregen wel rook binnen. Ze zijn behandeld door medewerkers van de ambulance.

De leerlingen zijn opgevangen in de school Simon Vestdijk, die naast De Bolder staat. De brandweer heeft het gebouw gecontroleerd en het klaslokaal geventileerd. De kinderen konden daarna terug naar hun eigen school.