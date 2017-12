Automobilist op A6 met drugs achter het stuur

De politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag op de A6 bij Lemmer een 40-jarige automobilist uit Emmeloord aangehouden, omdat de man onder invloed van drugs achter het stuur zat. De man testte positief op de drugs THC en cocaïne. Hij had bovendien een knuppel in de auto. Het wapen is in beslag genomen. De man weigerde mee te werken aan een bloedproef. Zijn rijbewijs is in beslag genomen.