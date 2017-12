Trainer Sipke Hulshoff: "Winst is het belangrijkste"

SC Cambuur heeft door de 3-0 overwinning op GVVV de laatste acht van het KNVB-bekertoernooi bereikt. GVVV, de tegenstander uit Veenendaal, kon in de tweede helft de Leeuwarder ploeg niet meer tegenhouden. Trainer Sipke Hulshoff was na de wedstrijd duidelijk. "De winst is natuurlijk het belangrijkste. Onze eerste helft was heel matig, met een laag tempo en veel balverlies. Na het doelpunt, na een uur spelen, was het klaar en hebben we laten zien wat we kunnen." Donderdagavond wordt er geloot voor de kwartfinale. De Cambuur-trainer had één duidelijke wens. "Wij willen heel graag thuis spelen, dat is mooi, met ons publiek achter de ploeg."

Nigel Robertha, de aanvaller die de score openbrak, was blij met de kans die hij kreeg. "Een doelpuntje meepikken is mooi voor mezelf, maar het belangrijkste is dat we door zijn." Voor Robertha mag zijn oude club Feyenoord wel de volgende tegenstander worden. Maar dan wel in het Cambuur stadion.