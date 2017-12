VIDEO: De Oranjevrouwen vieren feest, Marit is teleurgesteld

Sherida Spitse is heel trots op de prijs voor Sportploeg van het jaar. De Oranjeleeuwinnen wonnen, met haar als aanvoerder, in de finale van het EK voetbal in eigen land van Denemarken en daar is Spitse nog steeds van onder de indruk. De herinneringen aan de titel emotioneren haar zelfs bij de uitreiking van de prijs op het Sportgala.

Voor Marit Bouwmeester is het een kleine teleurstelling, al vindt ze Dafne Schippers een geweldige sporter. "Alleen ben ik vergeten te stemmen", zei Bouwmeester na afloop. Hoe dat kan, legt ze uit in het filmpje.