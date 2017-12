Provincie verwacht 53,9 miljoen aan motorrijtuigenbelasting

De provincie Fryslân verwacht dat er volgend jaar 53,9 miljoen euro aan motorrijtuigenbelasting kan worden opgehaald. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek woensdag. De opbrengst is een stijging van 4,5 procent in vergelijking met dit jaar.

Voor provincies is de motorrijtuigenbelasting de belangrijkste bron van inkomsten waar ze zelf invloed op hebben, omdat ze zelf de hoogte van het opcententarief kunnen bepalen. Fryslân heeft het tarief van de opcenten in 2016 naar beneden gehaald. Het doel daarvan was om de provinciale economie te stimuleren.