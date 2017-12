UPDATE: treinverkeer komt weer op gang

Het treinverkeer van en naar Leeuwarden had woensdagochtend hinder van een stroomstoring. Door de storing konden de treinen van de vervoerders NS en Arriva niet rijden. De Arrivatreinen van Groningen reden tot Hurdegaryp. Er zijn bussen ingezet om de reizigers te vervoeren. Na ongeveer drie kwartier was de storing voorbij. De dienstregeling kwam om kwart voor zeven weer op gang. De sneltreinen tussen Groningen en Leeuwarden rijden na half acht weer op schema. De oorzaak van de storing is niet bekend.