Plannen Lelystad Airport gaan door

Het kabinet blijft erbij dat Lelystad Airport vluchten overneemt van luchthaven Schiphol. In een debat in de Tweede Kamer zei minister Cora van Nieuwenhuizen dinsdagavond dat het de bedoeling is dat dat met ingang van 1 april 2019 gebeurt. De minister zal haar daar voor honderd procent voor inzetten. Vliegveld Lelystad wordt uitgebreid om Schiphol te ontlasten. In Fryslân, Gelderland en Overijssel zorgen de plannen voor onrust en protest. Veel mensen zijn bang voor geluidsoverlast.