In Hieslum is een man gewond geraakt bij een brand in een caravan. De man is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Toen de brandweer bij de caravan arriveerde, had de man de caravan al verlaten. Hij had brandwonden. Hoe ernstig de man gewond is, is niet bekend.

