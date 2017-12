Oranje Leeuwinnen uitgeroepen tot Sportploeg van het jaar

De Oranje Leeuwinnen, met de Friezinnen Sherida Spitse, Sisca Folkertsma en Loes Geurts, zijn op het Sportgala uitgeroepen tot Sportploeg van het jaar. De ploeg, met ook assistent-bondscoach Foppe de Haan, won dit jaar het EK Voetbal in eigen land.

Bij de ploeg was Spitse uit Sneek aanvoerder. Ze zetten eerst Noorwegen, Denemarken, België en Zweden aan de kant. In de finale was Nederland opnieuw te sterk voor Denemarken. Het was voor het eerst dat de voetbalvrouwen een internationale prijs pakten.

In dezelfde categorie waren ook de mannenshorttrackploeg en de hockeymannen genomineerd. De shorttrackploeg won met de Friezen Daan Breeuwsma (Akkrum), Sjinkie Knegt (Bantega), Itzhak de Laat (Oudeschoot) en Dylan Hoogerwerf (Leeuwarden) eerst het EK in Turijn. In maart won de ploeg, toen met Dennis Visser (Lemmer) in plaats van Hoogerwerf, in Rotterdam ook de wereldtitel.

Sportman, -vrouw- en -coach

Ook in de andere categorieën waren Friese sporters genomineerd. Zeilster Marit Bouwmeester moest het bij de verkiezing van Sportvrouw van het jaar opnemen tegen Dafne Schippers. Schaatser Sven Kramer zag dat wielrenner Tom Dumoulin werd uitgeroepen tot Sportman van het jaar.

Jac Orie is verkozen tot Sportcoach van het jaar. De schaatscoach van onder andere Sven Kramer kreeg de voorkeur boven shorttrackcoach Jeroen Otter en Sarina Wiegman, die coach is van de voetbalvrouwen.

Bij de verkiezing van Paralympisch sporter van het jaar was geen Fries genomineerd.