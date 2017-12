Cambuur via amateurs GVVV naar kwartfinale KNVB-beker

Sportclub Cambuur heeft door een overwinning op GVVV de laatste acht van de KNVB-beker bereikt. De Leeuwarders wonnen in hun eigen stadion met 3-0 van de Veenendaalse club uit de tweede divisie.

De eerste helft verliep niet soepel in het Cambuurstadion. De ploeg van Sipke Hulshoff had het moeilijk met het creëren van grote kansen. Issa Kallon was het dichtstbij. De aanvaller raakte met een hard schot de paal. Nigel Robertha schoot na een halfuur wel raak, maar die goal werd afgekeurd.

Na de rust ging het beter voor de Leeuwarders. Het begin van de tweede helft verliep stroef, maar Roberta zette Cambuur vlak voor het uur op voorsprong. Kallon legde de bal na een vlugge combinatie breed op Robertha, die kon afronden. Matthew Steenvoorden zorgde twintig minuten voor tijd voor de beslissing, opnieuw na een combinatie. Kort nadat invaller Martijn Barto de paal raakte met een schot, kreeg Cambuur een strafschop. Ricardo Kip schoot raak.

Donderdagavond is de loting voor de kwartfinale. Een dag later speelt Cambuur in de Jupiler League een uitwedstrijd tegen Helmond Sport.

Sportclub Cambuur - GVVV: 3-0 (0-0). 59 Nigel Robertha 1-0, 71. Matthew Steenvoorden 2-0, Ricardo Kip 3-0

Opstelling Cambuur: Cummins; Van Wermeskerken, Steenvoorden, Schilder, Peersman; Schils, Kip, Smeets (38. Mathieu); Narsingh, Robertha (79. Van der Laan), Kallon (72. Barto)