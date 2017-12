Oud-VVD'er Derk terug in raad van Ooststellingwerf

Oud-VVD-wethouder Sietse Derks is terug in de raad van de gemeente Ooststellingwerf. Derks stapte eerder deze raadsperiode op vanwege een coalitiecrisis naar aanleiding van een korte affaire met een medewerkster van Derks op het gemeentehuis. Nu VVD-raadslid Rineke Valk haar raadswerk opgeeft, heeft Derks op basis van de uitslag van de laatste raadsverkiezingen recht op haar zetel. Onder de naam Liberaal Ooststellingwerf heeft hij dinsdagavond zijn rentree in de raad gemaakt. Niet iedereen was het daarmee eens.

De coalitiepartijen Ooststellingwerfs Belang, CDA en VVD vinden dat de tijd nog niet rijp is voor een terugkeer van Derks in de politiek. De VVD-fractie ziet geen kans op constructieve samenwerking met Derks, die zijn terugkeer aankondigde op VVD-briefpapier. Voor raadslid Meine Jansma was dat de reden om zich terug te trekken uit de raadscommissie die de ''geloofsbrieven'' moet onderzoeken. De integriteit van het openbaar bestuur is volgens hem door het gedrag van Derks in het geding geraakt.