In het centrum van Drachten is opnieuw een auto in de Drachtstervaart te water geraakt. De eigenaar had de auto op de oprit staan, maar was de handrem vergeten. Daardoor belandde de auto in het water. Een berger heeft de auto eruit gehaald.

Maandagavond belandde ook al een auto in de Drachtstervaart. De bestuurder verloor waarschijnlijk de macht over het stuur. De man raakte gewond, maar kon op eigen kracht uit het water komen.