Provincie zet proef met FryslânCard door

De provincie zet de proef met de FryslânCard door, ook hebben er afgelopen jaar maar 8.550 toeristen de eendaagse gratis OV-kaart gebruikt, terwijl er ruim 70 duizend waren uitgegeven. De provincie had een subsidie van 575 duizend euro afgegeven aan Arriva om de proef met de kaarten uit te voeren in vier gemeenten: Opsterland, Ooststellingwerf, De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân. Arriva verzorgde de marketing en de uitgifte van de kaarten aan accomodaties die ze dan weer aan toeristen konden geven.

Uiteindelijk is slechts de helft van de kaarten door de accomodaties afgenomen. De rest is teruggekomen. Van de kaarten die zijn uitgegeven, is slechts een kwart gebruikt, zo blijkt uit de evaluatie.

Niettegenstaande de tegenvallende cijfers van het gebruik van de kaarten, zet de provincie de proef in 2018 door en breidt deze zelfs uit naar de hele provincie. Gedeputeerde Klaas Kielstra zegt dat er verbeterpunten zijn, maar dat het doel om meer mensen in het openbaar vervoer te krijgen deels toch is geslaagd. Bovendien denkt hij dat het jaar 2018 meer kans op succes van deze proef geeft. Er worden dan eerst 50 duizend kaarten gesubsidieerd door de provincie. De inschatting van de provincie is dat er uiteindelijk 195 duizend kaarten zullen worden gebruikt. Marketing en promotie zal dan beter worden aangepakt, volgens de gedeputeerde.