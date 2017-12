Friezen maken zich op voor Sportgala

Marit Bouwmeester, Sven Kramer, de Friese shorttrackers en de Friese Oranje Leeuwinnen: ze maken zich op voor het NOC*NSF Sportgala dinsdagavond in de RAI in Amsterdam. Op het gala worden de beste sportman, sportvrouw, sportploeg, coach en paralympische sporter geëerd met een Jaap Eden Award.

Sportman van het jaar

In de categorie Sportman van het jaar is Sven Kramer genomineerd. Kramer wordt in 2017 voor de negende keer Europees Kampioen Allround. Bovendien mag hij ook zijn negende wereldtitel Allround op zijn erelijst bijschrijven. Bij beide kampioenschappen wint Sven Kramer de vijf en tien kilometer. Ook op de WK Afstanden in Gangneung is Kramer de beste op die afstanden. De schaatser was een keer eerder sportman van het jaar, in 2007.

Kramer moet het opnemen tegen Tom Dumoulin. De wielrenner won de honderdste editie van de Giro d'Italia. Nog nooit eerder slaagde een Nederlander erin om het klassement van de Ronde van Italië te winnen. Een andere concurrent voor Kramer's benoeming tot Sportman van het jaar is Max Verstappen. De Formule 1-coureur maakt grote indruk door in de Grand Prix van China op de zestiende plaats te starten, maar uiteindelijk als derde over de eindstreep te komen. Ook wint Verstappen in de Grand Prix van Mexico en in Maleisië.

Sportvrouw van het jaar

Marit Bouwmeester maakt grote kans om Sportvrouw van het jaar te worden. De Wartense imponeert op het WK in eigen land: ze begint op de 60e plaats, maar op de een-na-laatste dag is ze als leider in het klassement terug te vinden. Ze wint de Laser Radial-klasse op vreemde wijze: door niet te zeilen, omdat er niet genoeg wind staat. Na haar titel op de Olympische Spelen en de twee WK-titels wordt ze in Barcelona nogmaals Europees Kampioen en wordt ze uitgeroepen tot 'Zeiler van het jaar'.

Haar concurrentie: Anna van der Breggen en Dafne Schippers. De wielrenster Anna van der Breggen wint grote klassiekers zoals de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Ze wint het World Tour-klassement, pakt op het WK twee keer zilver en pakt brons op de individuele tijdrit. Dafne Schippers wordt in 2017 wereldkampioen op de 200 meter sprint. Dat ze haar titel prolongeert, is bijzonder. Dat lukte slechts twee vrouwen eerder. Bovendien pakt Schippers brons op de 100 meter sprint.

Sportploeg van het jaar

In deze categorie is de meeste kans op Fries succes. Naast de volledig Friese aflossingsploeg bij de shorttrack zijn ook de Friese Oranje Leeuwinnen Sherida Spitse, Sicca Folkertsma en Loes Geurts en hun assistent-bondscoach Foppe de Haan genomineerd. De oranjevrouwen wonnen het EK afgelopen zomer in eigen land. Aan de hand van aanvoerder Sherida Spitse uit Sneek pakken de dames van bondscoach Sarina Wiegman voor het eerst de Europese titel. Noorwegen, Denemarken, België en Zweden worden verslagen, waarna de Leeuwinnen in de finale opnieuw Denemarken aan de kant zetten.

De Friese shorttrackers domineren in 2017 op het onderdeel aflossing, de zogenaamde relay. In de finale op het EK in Turijn winnen Daan Breeuwsma (Aldeboarn, Sjinkie Knegt (Bantega), Itzhak de Laat (Oudeschoot) en Dylan Hoogerwerf (Leeuwarden). Ze pakken de wereldtitel door in de finale Rusland, Italië en Hongarije achter zich te laten. Ook de wereldtitel voor de Nederlandse aflossingsploeg wordt een met de volledig Friese kleur: met Dennis Visser uit Lemmer in plaats van Hoogerwerf wordt deze keer opnieuw gewonnen. Nu zijn Rusland, China en Hongarije de tegenstanders.

De concurrentie komt van de hockeymannen. Die wonnen in ons land voor de tweede keer op rij de Europese titel. Daar lijkt het vooreerst niet op, maar de hockeymannen komen terug van een 2-0 achterstand en buigen dat om in een 4-2 overwinning. Daarmee wordt Nederland voor de vijfde keer Europees kampioen.

Ook in de categorie Sportcoach van het jaar is er kans op een overwinning met een Fries tintje, want de bondscoach van de shorttrackers, Jeroen Otter, is genomineerd. Hij moet het opnemen tegen Sarina Wiegman en schaatscoach Jac Orie. Otter woont in Heerenveen.