Voorlopig geen vierde trein tussen Leeuwarden en Sneek

Er komt voorlopig geen vierde trein op het traject Leeuwarden - Sneek. Het doel was om in 2020 een snellere trein toe te voegen aan de huidige treinen. De grond bij Mantgum is echter niet stabiel genoeg, De trein zou 140 kilometer per uur moeten rijden, maar ProRail denkt dat de veiligheid dan niet gegarandeerd kan worden en gevaar van ontsporing bestaat. En dus moet er onderzoek worden gedaan naar hoe die risico's kunnen worden verminderd. Wie dat zal gaan betalen, is nog onderwerp van discussie tussen ProRail en de provincie. Volgens gedeputeerde Johannes Kramer zullen dat nog pittige gesprekken worden en kan het ook nog wel even duren voordat de partijen eruit zijn. 2020 wordt in ieder geval niet gehaald. De gedeputeerde vindt dat zeer teleurstellend.

In 2018 komt er wel meer duidelijkheid over vier openbaar toegankelijke spoorwegovergangen die nog niet zijn beveiligd. Het betreft de overgangen bij Wjelsryp, Blessum/Deinum, Boazum en Schuilenburg. Er is geld van het ministerie vrijgekomen, maar ook de gemeenten zullen in de buidel moeten tasten om de beveiliging mogelijk te maken.