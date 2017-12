Alle vier rijstroken open op de N31 bij Harlingen

De N31 bij Harlingen is sinds dinsdagmiddag weer volledig open. Dit betekent dat het verkeer nu over alle vier rijstroken kan rijden. Bij de opening werd er met 'eendjes' - van die oude Citroëntjes - door een bord heen gereden. Die 'eendjes' verwijzen naar de eenheid van het project. Onder andere de gemeente, de provincie en Rijkswaterstaat hebben samengewerkt aan het N31-project.

De weg is nu wel klaar, maar er zijn nog wel een aantal kleinere zaken die geregeld moeten worden. Denk aan de groenvoorziening rondom de weg. Alles wordt nog iets mooier gemaakt. In de lente kunnen ze er goed mee aan de slag en dan zal alles in de zomer van 2018 helemaal klaar zijn.