Powercollege: Waar komt onze versie kerstfeest vandaan?

Het is het feest van licht in deze donkere dagen: het kerstfeest. Familie uit alle hoeken van het land komt over een kleine week weer bijeen. Voor sommigen een tijd om de kerk te bezoeken, voor anderen draait het feest voornamelijk om lekker eten, drinken en vooral veel plezier. Maar wat is nu zo bijzonder aan deze feestdag? En hoe is deze door de jaren veranderd? Dominee Gerard Rinsma vertelt het ons in zijn powercollege.