De zaak-Van Seggeren: een overzicht

Zondag 9 juli 2017

Een inwoner van De Westereen vindt 's ochtends om 10.30 uur het lijk van een man in een weiland aan de rand van De Westereen. Later die dag wordt bekend dat het stoffelijk overschot van de 37-jarige Tjeerd van Seggeren uit Kollumerzwaag is en dat hij is omgekomen door een misdrijf.

De avond ervoor werd Van Seggeren voor het laatst gezien bij een muziekfeest in De Westereen.

Maandag 10 juli 2017

De politie begint met een groot sporenonderzoek op de plek waar het lichaam van Van Seggeren werd gevonden. In de omgeving van de kruising van de straten Fogelsang en Bûterwei worden de bermen gemaaid, om zo bewijsmateriaal te kunnen vinden. Ook worden honden ingezet.

Later op de dag beëindigt de politie het forensisch onderzoek. Het gebied wordt weer vrijgegeven.

Vrijdag 14 juli 2017

Ondanks het eerdere bericht dat Van Seggeren door een misdrijf om het leven kwam, houdt een onderzoeksteam nu ook rekening met het scenario dat hij is aangereden. Dat baseren ze op het letsel dat Van Seggeren had.

Vrijdag 11 augustus 2017

Een maand na de dood van Van Seggeren heeft de politie ruim tachtig tips binnengekregen, maar het is nog steeds niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Er werken twintig medewerkers van de politie aan de zaak.

Maandag 21 augustus 2017

De politie deelt in vier dorpen in Noordoost-Fryslân huis aan huis folders uit. Daarin vraagt de politie om tips. Ook zoeken ze specifiek naar acht mensen, van wie de politie denkt dat ze wat meer weten over de laatste uren van Van Seggeren.

Vrijdag 29 september 2017

Politie Fryslân maakt bekend dat Tjeerd van Seggeren waarschijnlijk is aangereden door een blauwe auto of een auto met blauwe onderdelen. Dat concludeert de politie uit sporenonderzoek.

Van Seggeren zou zijn aangereden dicht bij de plek waar hij is gevonden, zo denkt de politie. Daar zou hij worden opgepikt. Hoe hij dan precies in het weiland is beland, weet de politie niet. Wel is duidelijk dat hij niet in het weiland is aangereden.

Dinsdag 19 december 2017

De 33-jarige vrouw van Tjeerd van Seggeren wordt aangehouden als verdachte van betrokkenheid bij de dood van haar man. De komende dagen wordt ze gehoord.

De politie onderzoekt de woning van de familie en sluit niet uit dat er in deze zaak nog meer mensen worden aangehouden.