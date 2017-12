Apotheker benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau

Burgemeester Hayo Apotheker van Súdwest-Fryslân is bij zijn afscheid dinsdag benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Hij kreeg de onderscheiding opgespeld door commissaris van de koning Arno Brok. Apotheker is bijna 36 jaar burgemeester geweest, de langstzittende van heel Nederland. In deze tijd heeft hij in zeven verschillende gemeenten gewerkt. Commissaris Brok had lovende woorden voor het optreden van Apotheker twintig jaar geleden, als burgemeester van Leeuwarden na de dood van Meindert Tjoelker. Die kwam om het leven na een avondje stappen in de stad. Apotheker stelde toen het zinloze geweld aan de kaak. Lokaal en landelijk gezien was er toen veel aandacht voor het onderwerp, en dat had tot gevolg dat horecaregels strenger werden gemaakt.