Vrijspraak oud-inwoner van Bolsward voor oplichting

De rechtbank heeft een oud-inwoner van Bolsward vrijgesproken van oplichting. De man werd ervan verdacht dat hij mensen had overgehaald om dure telefoonabonnementen af te sluiten. Hij zou ze daarna met de kosten hebben laten zitten. De man had zijn slachtoffers wijsgemaakt dat ze snel geld zouden kunnen verdienen door abonnementen met dure telefoons af te sluiten. Hij zou de abonnementen overnemen en zijn curator zou dan regelen dat het geld zou worden kwijtgescholden. De rechter vond dat de slachtoffers van de man hadden kunnen weten dat er een luchtje aan de zaak zat. De man kreeg wel drie weken cel omdat hij deze zomer een rubberboot had gestolen in Bolsward.