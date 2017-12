"Fryslân kan de afvaleisen van de EU makkelijk opvolgen"

Het is voor Fryslân haalbaar om in 2035 nog maar 10 procent van ons afval op een stortplaats te brengen, dat zegt directeur John Vernooij van afvalverwerker Omrin. Het Europees parlement wil dat er in de EU meer ingezet wordt op duurzaamheid en recycling, en dus zijn er doelen gesteld voor de toekomst. Zo moet 65 procent van het afval in 2035 opnieuw worden gebruikt door middel van recycling. Volgens Vernooij haalt Fryslân deze normen nu al.

De grootste uitdaging in de afvalverwerking zit volgens de directeur in het gebruiken en opnieuw gebruiken van plastic. Omrin is daarom druk bezig om plastic meer en beter te recyclen. De afvalverwerker loopt daarin voorop in Nederland, en het bedrijf wil dit graag zo houden voor de toekomst.