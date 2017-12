Racebaan Heerenveen nu woonwijkstraat

De straten Fok en Skâns in Heerenveen zijn tegenwoordig een stuk veiliger voor fietsers dan voorheen. Woensdag zijn de wegen weer geopend voor het verkeer, nadat ze opnieuw zijn ingericht. Er is meer groen in de straten aangebracht en de wegen zijn nu zo ingericht dat er minder hard gereden kan worden.

Vroeger waren de straten bedoeld als doorgaande weg tussen Leeuwarden en de rest van Nederland. Maar sinds de komst van de A32, lang geleden, heeft de weg die functie niet meer. Toch bleef de weg onveranderd. Auto's reden er nog steeds te hard en dat moest veranderen. Nu lijken de straten meer op die van een woonwijk. Maar of het verkeer zich ook zal gaan aanpassen aan de nieuwe wegen is afwachten, zegt voorzitter Ben Takkenberg van Wijkbelang Heerenveen Noord.