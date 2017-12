Bewoners Skoatterwâld in actie tegen gaswinning

Bewoners van de wijk Skoatterwâld in Heerenveen gaan met elkaar proberen om de gaswinning onder de wijk tegen te gaan. En ze willen gaswinbedrijf Vermilion op voorhand aansprakelijk stellen voor mogelijke schade en de devaluatie van hun huizen. Het Staatstoezicht op de Mijnen zegt dat er geen directe aanleiding tot zorg is vanwege de gaswinning, maar de mensen in Skoatterwâld zijn het er niet mee eens. Zij vinden dat er geen gas moet worden gewonnen onder een woonwijk. Ze krijgen juridische hulp van een gespecialiseerd advocatenkantoor.