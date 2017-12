Koning Willem-Alexander komt op bezoek in Sneek

Koning Willem-Alexander komt op dinsdag 23 januari naar Sneek. Hij opent daar dan de fabriek EverUse. Deze fabriek maakt isolatiematten van papierafval, waarbij alle materialen ook weer opnieuw gebruikt kunnen worden. De fabriek gebruikt geen nieuwe grondstoffen en zo komt er ook geen nieuw afval. EverUse is daarmee volledig duurzaam. De koning zal op dezelfde dag ook ICT-bedrijf Snakeware in Sneek bezoeken. Dat bedrijf bedenkt, ontwerpt en maakt vernieuwende digitale producten, die op alle digitale apparaten toegankelijk zijn. De koning krijgt een rondleiding en zal zich laten bijpraten over de nieuwste ontwikkelingen.