Universitaire opleiding duurzaam ondernemen in Leeuwarden

Campus Fryslân krijgt er opnieuw een opleiding bij. Het gaat dan om het eenjarige masterprogramma Sustainable Entrepreneurship. De opleiding staat in het teken van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Studenten leren allerhande zaken over het opzetten en runnen van zo'n duurzame onderneming. Dit leren gebeurt zowel in de praktijk zoals bij stagebedrijven, als in collegebanken. De nieuwe masteropleiding is onderdeel van het Centre for Sustainable Entrepreneurship van Campus Fryslân. In dit centrum werken vijf promovendi aan onderzoek naar verschillende aspecten van duurzaam ondernemen.