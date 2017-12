Nieuw ondernemersfonds voor promotie van Sint Annaparochie

Sint Annaparochie moet beter op de kaart worden gezet als kernplaats in de nieuwe gemeente Waadhoeke, daarom is er een Bildts Ondernemersfonds opgericht. De stichting heeft als doel om Sint Annaparochie zowel intern als extern te promoten. Dit moet gebeuren door activiteiten en verengingen die zich inzetten voor het dorp financieel te ondersteunen.

Het geld voor het nieuwe ondernemersfonds zal worden binnengehaald door middel van de reclamebelasting die bedrijven en instellingen betalen in de nieuwe gemeente. Ook zal het vermogen van de Stichting Bildts Starters Fonds in fases overgaan naar het Bildts Ondernemersfonds. Dit betekent dat de nieuwe stichting de komende drie jaar, ieder jaar zo'n 10.000 euro zal krijgen. De ondernemers in de regio zijn in oktober akkoord gegaan met het financiële plan voor het ondernemersfonds.

Klaas Holst Meijer is benoemd tot voorzitter van het bestuur van de nieuwe stichting. De andere bestuurders zijn Ruurd Toren, Harm Jensma, John IJnema en Lieuwe Greidanus.