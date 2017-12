Politie houdt verdachte aan in zaak Van Seggeren

De 33-jarige echtgenote van Tjeerd van Seggeren is dinsdag in Kollumerzwaag aangehouden als verdachte van betrokkenheid bij de dood van haar man. De vrouw is vastgezet in beperking. Dat betekent dat ze alleen met haar advocaat mag praten. De 37-jarige Tjeerd van Seggeren werd begin juli dood aangetroffen in een weiland bij De Westereen. Hij had zware verwondingen aan zijn hoofd. De politie sluit niet uit dat in deze zaak nog meer mensen zullen worden aangehouden.