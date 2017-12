"Burgers niet serieus genomen inzake Lelystad Airport"

De overheid heeft burgers niet serieus genomen bij de plannen voor de uitbreiding van Lelystad Airport. Dat zegt de nationale ombudsman Reinier van Zutphen in EenVandaag. Het Rijk heeft de mensen te laat en niet genoeg betrokken bij de plannen. Minister Cora van Nieuwenhuizen moet volgens de ombudsman aan de slag om het vertrouwen terug te krijgen, anders bestaat de kans dat de ellende tussen de overheid en de burgers inzake Lelystad Airport alleen maar groter wordt. Uit reacties van bewoners maakt Van Zutphen op dat ze zich niet serieus genomen voelen. Het ministerie heeft de mensen volgens Van Zutphen op het verkeerde been gezet door te suggereren dat ze konden inspreken, terwijl de besluiten eigenlijk al waren genomen. De ombudsman geeft aan dat hij de kwestie goed in de gaten zal gaan houden.