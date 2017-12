Lager opgeleiden positief over kansen jongeren in Fryslân

Ouders van kinderen met een lage opleiding zijn positiever over de mogelijkheden voor jongeren in Fryslân dan ouders van kinderen met een hoge opleiding. Dat blijkt uit onderzoek door het Fries Sociaal Planbureau onder 2000 leden van het Panel Fryslân. Bijna tweederde van de ondervraagde panelleden vindt dat er genoeg opleidingsmogelijkheden in de provincie zijn. Daar tegenover zegt nog geen kwart van de Friezen dat er genoeg werk voor jongeren is. Met name ouders van hoogopgeleide jongeren zijn hier niet tevreden over en denken dat ambitieuze jongeren Fryslân om die reden verlaten. De uitkomsten van het onderzoek worden op 1 februari besproken op het symposium 'Staat van Friese jongeren'.