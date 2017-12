Geen sigaretje meer in of om het MCL

Het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) is vanaf 1 januari een volledig rookvrij ziekenhuis. Roken mag nu al niet meer in het ziekenhuis, en over twee weken mag er ook op het terrein van het MCL niet meer gerookt worden. De rookhokken op het terrein van het MCL worden dan ook opgeruimd. Het MCL is met deze maatregel het eerste volledig rookvrije ziekenhuis van Nederland. Het Leeuwarder ziekenhuis hoopt hiermee een trend in gang te zetten. Over de handhaving van deze maatregel spreekt het MCL zich niet duidelijk uit. Het ziekenhuis gaat ervanuit dat het verbod zal worden opgevolgd door de patiënten en bezoekers van het MCL.