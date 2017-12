"Bestuurder Alliade moet zelf de boete betalen"

Voorzitter Erik Kuik van de raad van bestuur van Alliade in Heerenveen zou de boete van 70.000 euro, die door de Nederlandse Zorgautoriteit aan de zorggroep is opgelegd, zelf moeten betalen. Die oproep doet FNV bestuurder Maureen van der Pligt.

De NZA legde de boete op omdat Alliade de overname van zeven medewerkers en daarmee 25 cliënten van een ander bedrijf niet op tijd had gemeld. Omdat de bestuurder zelf verantwoordelijk is voor de fout zou er volgens de vakbond geen geld uit de kas van Alliade moeten worden gebruikt om de boete te betalen, maar moet de zittende directeur het bedrag zelf betalen. De FNV is bang dat er anders mogelijk gekort gaat worden op geld voor cliënten en medewerkers.