Actievoeren in de middagpauze voor De Friesland

Ongeveer 400 medewerkers van zorgverzekeraar De Friesland in Leeuwarden gebruiken de middagpauze om donderdag actie te voeren tegen de voorgenomen fusie met Zilveren Kruis. Beide bedrijven zijn onderdeel van Achmea en daar willen ze dat beide zorgverzekeraars fuseren. Vakbond FNV is bang voor de werkgelegenheid en autonomie van de beide verzekeraars en heeft Achmea een ultimatum gesteld. Gaat het bedrijf hier niet op in, dan komen er meer acties, zegt de FNV.