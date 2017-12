Op de A32 van Heerenveen naar Steenwijk vloog maandagavond een auto in brand. Dat was bij Wolvega. De brandweerkorpsen van Wolvega en Heerenveen rukten uit om de brand te blussen. De inzittenden wisten zelf uit de auto te komen en kwamen met de schrik vrij. Tijdens het bluswerk was één rijstrook afgesloten.