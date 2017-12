Een 28-jarige Harlinger nam maandagavond niet de tijd om de lichtkunst van kunstenaar Daan Roosegaarde te bewonderen. De man reed met een snelheid van maar liefst 218 kilometer per uur over de Afsluitdijk. Het team Verkeer Noord-Nederland was op een strategische plaats op de weg opgesteld, en ging in de achtervolging.

De man werd aan de kant gezet. Het rijbewijs van de Harlinger is ingevorderd.