FNP stelt vragen over vertraging aanleg breedband internet

De Fryske Nasjonale Partij is er bezorgd over dat de aanleg van snel internet op het Friese platteland opnieuw vertraging oploopt. De partij heeft dit gelezen op de websites van Telecompaper en VerbindDrenthe, en wil nu van gedeputeerde Sietske Poepjes weten hoe dit nu precies zit. Volgens de berichten lukte het Kabelnoord niet om op tijd aanvullende financiering bij de banken te verkrijgen voor de aanleg van snel internet. Kabelnoord zou nog op zoek zijn naar zo'n 60 miljoen euro aan aanvullende financiering. De FNP vreest nieuw uitstel van de aanleg van snel internet in onrendabel gebied.

De FNP vindt dat er alles aan moet worden gedaan om uitstel van de werkzaamheden te voorkomen. Als de berichten over uitstel kloppen, zou het college van Gedeputeerde Staten zo snel mogelijk in actie moeten komen. De FNP wil daarom weten wat het provinciaal bestuur zelf gaat doen om een snelle besluitvorming te bevorderen. Ten slotte wil FNP-woordvoerder Sybren Posthumus weten ''wanneer de schep nu echt de grond in gaat, en het echte werk gaat beginnen. De mensen in Fryslân hebben al lang genoeg gewacht.''