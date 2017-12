Nieuwe promotieslogan Harlingen: Harlingen, welkom aan zee

Een werkgroep is er twee jaar intensief mee bezig geweest, maar maandagavond was het dan eindelijk zover: havenstad Harlingen heeft een nieuw officieel logo en een nieuwe slogan die meer toeristen moet trekken. De uitkomst is: Harlingen, welkom aan zee. Wat Harlingen te bieden heeft, en de activiteiten die er plaats hebben gevonden, zijn bijna allemaal gerelateerd aan de zee, zegt Harlinger VVV-voorzitter Ben van der Ham. Met de gedachte dat alle bezoekers, inwoners en het stadsbestuur met zijn allen de stad goed willen presenteren, vindt wethouder Maria Le Roy de slogan goed gekozen. Daarom is er ook een nieuw logo gemaakt dat 'dapper en stoer' is, omdat het volgens Le Roy de ligging aan zee goed laat zien.

De nieuwe stadspromotie is door de gemeente Harlingen, Harlingen Promotion en VVV Harlingen gepresenteerd. Volgens Ben van der Ham verloopt de samenwerking tussen deze partijen goed, maar kan het nog wel wat beter in de toekomst. ''We erkennen nu wat elkaars taken zijn en als we dat met elkaar omzetten in activiteiten naar buiten toe, dan komt het goed'' Het nieuwe promotieplan wordt vanaf 2018 in gebruik genomen om Harlingen goed op de kaart te zetten.