Lintje voor raadsleden Dames en Bouma in Leeuwarden

Burgemeester Ferd Crone heeft maandag een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan de afscheidnemende raadsleden Gea Dames (CDA) en Sietze Bouma (VVD). Beide raadsleden werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Dames zit sinds 14 maart 2002 voor het CDA in de gemeenteraad van Leeuwarden. Ze was woordvoerder voor onder andere jeugdbeleid, onderwijs, wijkpanels, gezondheidsbeleid en armoedebeleid. De afgelopen jaren heeft Dames zich actief ingezet voor het tot stand komen van het Respijthuis, voor zorgvragers en mantelzorgers en voor jongerencentrum Jimmy's, waar jongeren bij elkaar kunnen komen en hun talenten kunnen ontdekken.

Bouma was sinds 21 maart 1986 ijverig werkzaam als raadslid. Hij was tot 2014 politiek actief voor de VVD in Boarnsterhim. Sinds 1 januari 2014 was Bouma raadslid voor de VVD in de gemeente Leeuwarden. Hij was woordvoerder voor financiën, landbouw, milieu, water, energie, infrastructuur, monumenten en het Historisch Centrum Leeuwarden.