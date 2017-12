Fenna Feenstra: SP Súdwest-Fryslân maakte grote fouten

De SP in Súdwest-Fryslân heeft bij de herindelingsverkiezingen van vorige maand grote fouten gemaakt. De partij heeft daardoor niet kunnen profiteren van de teloorgang van de PvdA. Dat zei Fenna Feenstra, de SP-fractievoorzitter in de Provinciale Staten, maandag in het Polytburo. Haar partij had moeten proberen om de kiezers meer aan zich te binden, vindt Feenstra. De SP viel in Súdwest-Fryslân terug van drie zetels naar één zetel.

Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen van maart doet de SP in Fryslân slechts in twee gemeenten mee: in Smallingerland en in Heerenveen. Feenstra ziet dat met vertrouwen tegemoet. Feenstra heeft hoge verwachtingen van de nieuwe politieke leider van haar partij: Lilian Marijnissen.