2017 goed jaar voor de melkveehouders

Na twee magere jaren hebben de melkveehouders over het jaar 2017 veel beter verdiend. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en Landbouw Universiteit Wageningen, gingen de melkveehouders er van alle landbouwsectoren het meeste op vooruit. Door de veel hogere melkprijs, steeg ook het inkomen van veel boeren met zo'n 22 procent. Veel boeren moesten wel koeien inleveren vanwege het fosfaatreductieplan, maar doordat een gemiddelde koe meer melk produceerde, bleef de melkproductie redelijk op peil.

Landbouwers en kippenboeren

De landbouwers kunnen minder tevreden terugkijken, want de suikerbieten en consumptie-aardappelen leverden dit jaar iets minder op. Bij de kippenboeren waren er in 2017 grote verschillen tussen de verscheidene bedrijven. Bedrijven waar fipronil in de eieren werd aangetroffen, verdienden weinig. De bedrijven zonder fipronil konden daardoor weer meer verdienen, want de prijs van de consumptie-eieren ging in 2017 met ca. achttien procent omhoog. Het gemiddelde landbouwbedrijf maakte, volgens berekeningen van het CBS, in 2017 ongeveer vier procent winst. Dat is een veel gunstiger beeld dan vorig jaar, want toen belandden veel bedrijven in de rode cijfers.