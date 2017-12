Thuiszorgaanbieders willen 's nachts samenwerken

Als er niet snel iets verandert, ontstaan mogelijk grote problemen voor mensen die afhankelijk zijn van de thuiszorg. 's Nachts is die zorg eigenlijk niet te betalen voor de thuiszorgorganisaties, en daarom slaan drie grote zorgaanbieders in Fryslân de handen ineen. Ze richten een coöperatie op, zodat ze onverwachte en onrendabele zorg toch kunnen aanbieden. Dat schrijft de Leeuwarder Courant van maandag. Er wordt nog onderzocht, of zo'n samenwerking wettelijk ook is toegestaan, maar topman Klaas Kuilman van Het Friese Land verwacht geen problemen. ''We weten elkaars tarieven niet. Alle organisaties blijven zelfstandig, en de mensen kunnen zelf kiezen, van welke organisatie ze zorg willen ontvangen.''

Echte marktwerking in de zorg is echter een utopie, zegt hij. ''Daar hebben wij nooit in geloofd. Wij willen zoveel mogelijk proberen om de zorg in Fryslân overeind te houden.''