Nog geen geld naar Fryslân uit innovatiepot

Bestuurders van de provincies Fryslân en Overijssel maken zich zorgen over het verdelen van de pot met innovatiegeld van het Rijk. In die pot voor regionale ontwikkeling zit 950 miljoen euro. Van dat geld is al zo'n 600 miljoen beschikbaar gesteld voor grote projecten in Rotterdam-Zuid, Eindhoven, Zeeland en Caraïbisch Nederland. De provincies in het noorden en oosten van Nederland hebben tot nu toe nog niets gekregen. De Friese gedeputeerde Sander de Rouwe wil daarom na het Kerstreces snel met minister Carola Schouten van regionale ontwikkeling om tafel. Volgens De Rouwe heeft Fryslân verschillende geschikte innovatieve projecten, waar het Rijk gemakkelijk aan kan beginnen. De Rouwe denkt daarbij onder andere aan het vergroten van de sluis bij Kornwerderzand, het verder uitbouwen van waterinstituut Wetsus in Leeuwarden, en ook aan projecten op het gebied van de circulaire economie.

De Rouwe zegt dat hij zich niet kan voorstellen, dat het Rijk geen innovatiegeld uittrekt voor projecten in het noorden en het zuiden van Nederland. Zijn collega-gedeputeerde Eddy van Hijum uit Overijssel is bang dat het verdelen van de 350 miljoen die nog niet verdeeld is, 'een bureaucratische grabbelton' wordt. De Rouwe is verder van mening, dat het Rijk vooral moet doorgaan met het stimuleren van innovatie in de regio. Een pot van 950 miljoen euro is volgens De Rouwe te weinig om de regionale economie op de lange termijn te stimuleren. Als de eerste pot leeg is, en dat is nu al voor tweederde deel het geval, zou er een tweede ronde moeten komen, zegt de Friese gedeputeerde.