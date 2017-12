Tet Rozendal uitgeschakeld door hersenschudding

Door een ongelukkige val kan Tet Rozendal dinsdag niet optreden. Dat wordt gemeld op de Facebook-pagina van het Markiezenhof in Bergen op Zoom. Rozendal zou dinsdag 19 december de rol van Mata Hari spelen. Op haar eigen Facebook-pagina deelt ze het bericht van het Markiezenhof, en schrijft daarbij het volgende:

"Gister trippeldetrappelde ik met vrolijke pas uit mijn huis. Niet bedacht op een gladde bevroren ondergrond. Mijn voeten vlogen onder me vandaan, en voordat ik het wist, lag ik achterover, en bonkte mijn hoofd op de harde stenen. (..) Pas later bemerkte ik dat mijn hoofd toch wel erg veel pijn deed, en dat ik misselijk en duizelig was. Hersens kraken dat kan best fijn zijn, maar je hersens schudden is toch iets minder prettig, heb ik ontdekt. Het is dan ook onverstandig om naar Bergen op Zoom af te reizen, om daar Mata Hari te spelen."

De mensen die een kaartje hebben gekocht, worden persoonlijk op de hoogte gesteld, wanneer er een nieuwe speldatum is, schrijft de schouwburg. Ze wensen Tet veel beterschap. Met een dekentje op de bank en uitzicht op de kerstboom is Tet nu aan het bijkomen, schrijft ze op Facebook.